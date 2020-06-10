 تحرير 184 محضرا تموينيا وسحب 603 رخص قيادة في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن حملات يومية على الأسواق والمخابز والمواقف بنطاق المحافظة؛ لضبط المخالفين، وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظا على حقوق المواطنين.

وأعلن العميد مصطفى إبراهيم سحب 69 رخصة قيادة لسائقي السيارات، أمس، بإجمالي 603 مخالفات منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة؛ لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحرير 184 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال يوم واحد من الحملات التموينينة، أسفرت عن تحرير 52 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع، بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.