سيد العاطفي والفتوة.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام

سيما

عرض فيلم امرأة آيلة للسقوط الساعة 4 مساء، ومين فينا الحرامي الساعة 7.30 مساء، وحكمتك يارب 11 مساء.

MBC Max

عرض فيلم Australia الساعة 1.30 مساء، وفيلم A United Kingdom الساعة 4.30 مساء، وفيلم The Theory of Everything الساعة 6.30 مساء، وفيلم Hidden Figures الساعة 9 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم العذراء والشعر الأبيض الساعة 3 مساء، وفيلم سيد العاطفي 5.30 مساء، وفيلم تيتو 10 مساء.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني الساعة 3 مساء، "ونحب تاني ليه" الساعة 4 عصرًا، ومسلسل أبنائي الأعزاء.. شكرا الساعة 5 مساءً، و"الراية البيضا" الساعة 6 مساءً، ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي الساعة 7 مساءً، ومسلسل ليالي الحلمية الجزء الأول الساعة 8 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل الوتد الساعة 6 مساءً، ومسلسل واحة الغروب الساعة 7 مساءً ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل الفتوة الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً.

ON E

عرض مسلسل لما كنا صغيرين 12 مساء، والفتوة 8 مساء.

MBC مصر

عرض مسلسل أيوب الساعة 6 مساءً، ومسلسل ولي العهد الساعة 7 مساءً، ومسلسل العراف الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

دبي

عرض برنامج The Insider بالعربي الساعة 4 مساء.

MBC مصر

عرض برنامج ساعة لقلبك الساعة 5 مساء.