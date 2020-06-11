عرض "أبو عطسة جنان" عبر قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" اليوم

تقرر عرض مسرحية "أبو عطسة جنان"، اليوم، عبر قناة وزارة الثقافة على موقع "يوتيوب"، وذلك من خلال مبادرة "اضحك ـ فكر ـ اعرف" التي تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي.

وكان قد وجه المخرج المسرحي سامح بسيوني الشكر لوزيرة الثقافة على فكرة إنشاء قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب" ومبادرة الثقافة بين إيديك التي حمسته على التفكير في عمل مبادرة "إضحك - فكر - إعرف" لتقديم أعمال الكاتب الروسي تشيكوف "قصة قصيرة" في عشر أعمال مسرحية ويتبع كل عرض مسرحي لقاء مع واحد من قامات المسرح المصري لشرح منهج تشيكوف وتحليل النص والعرض المسرحي.

وأضاف "بسيوني" لـ"الوطن"، أن العروض المسرحية إنتاج فرقة مسرح المواجهة بالاشتراك مع المسرح القومي، والذي تحمس للفكرة مديره الفنان إيهاب فهمي، موضحا بأنه تم الانتهاء من الحلقة الأولى وهي حلقة خاصة للدكتور جلال الشرقاوي يشرح فيها من هو انطون تشيكوف، كما تم الانتهاء من مسرحية أبو عطسة جنان إخراج هشام عطوة ولقاء مع المخرج الكبير فهمي الخولي.

كما أوضح "بسيوني"، أنه تم الانتهاء من تصوير مسرحية مشهور مش مشهور من اخراج مازن الغرباوي عن قصة كالخاس والتي سيقدمها الدكتور سناء شافع.

كما تم كذلك الانتهاء من مسرحية المقام العالي إخراج إسلام إمام عن قصة البيت الريفي لتشيكوف، والتي سيتبعها لقاء مع المخرج الكبير عصام السيد، كما تم الانتهاء من مسرحية المغفلة عن قصة المغفلة لانطون تشيخوف من إخراجي ويلي هذه المسرحية تحليل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري ولقاء مع الناقد والمؤلف علاء عبد العزيز وجميع تلك العرض المسرحية سيتم عرضها أونلاين من خلال مبادرة "إضحك - فكر - إعرف".

يذكر أن مسرحية "أبو عطسة جنان" سيتم عرضها أونلاين اليوم في تمام الـ11 مساء على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب"، والمسرحية من بطولة حسن عبدالفتاح، ديكور محمد جابر، ألحان محمد مصطفى، إعداد محمد مبروك، وإخراج هشام عطوة.