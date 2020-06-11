لو هتشتري حاجة.. إعرف شروط البيع بالتقسيط عشان تضمن حقك

يلجأ الكثيرون من راغبي شراء يعض الأشياء، سواء كانت أجهزة كهربائية أو غيرها الكترونية بنظام التقسيط، والذي يتيح للمشتري تسديد قيمة المنتج على عدة أشهر متتالية، وفي تلك الحالة يحرر البائع عدة فواتير مقسمة على دفعات، يقوم المشتري بالتوقيع عليها، ومع كل دفعة من القسط يستلم المشتري الفاتورة الخاصة به.

ولضمان حق كل من البائع والمشتري، تستعرض "الوطن" لمتابعيها في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لمتابعيها البيانات الواجب توافرها في الفواتير الخاصة بسداد الأقساط، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

- يجب أن تتضمن الفاتورة قيمة الإجمالي من مبلغ دفعة التقسيط للمنتج.

- أن تتضمن السعر الفعلي للفائدة السنوية على المنتج.

- تاريخ بدء احتساب الفائدة على تقسيط قيمة المنتج.

- يجب أن تتضمن الفاتورة عدد الأقساط وقيمة كل قسط.

- أن تشمل الفاتورة المدة الخاصة بتقسيط المنتج وعدد الأقساط الشهرية.

- الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال تخلف المستهلك عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.