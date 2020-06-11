إصابة 268 سجينا في الكويت بكورونا.. وشفاء 255 حالة حتى الآن

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة 268 سجينا بسجن الكويت المركزي بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضحت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أن عدد حالات الشفاء بين السجناء، وصل إلى 255 حالة حتى الآن، مشيرة الى أن باقي الحالات مازالت بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.

وأشارت الوزارة الكويتية، إلى أن الحملة التي قامت بها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لتوقيع الكشوفات والمسحات الطبية على نزلاء السجن المركزي؛ تستهدف التأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد 19".

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، بلوغ عدد حالات الشفاء من كورونا المستجد في البلاد 24137 حالة بعد تعافي 849 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة الكويتية، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.