بينها موعد الحظر وفتح المساجد.. 12 قرارا جديدا من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، عن اتخاذ اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، 12 قرارا، جاءت كالآتي:

1- تعديل موعد حظر حركة المواطنين على الطرق الرئيسية ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الرابعة صباحا.

2- يسري قرار التعديل اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم 30 يونيو المقبل.

3- استمرار حظر سير حركة وسائل النقل اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً.

4- تقرر استمرار غلق المتنزهات والحدائق والشواطئ خلال الفترة المقبلة.

5- بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو.

6- مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع.

7- دراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة.

8- استمرار قرارات تخفيض العمالة في الوزارات والجهات الحكومية.

9- السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقي الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو.

10- استغلال الفترة السابقة في رفع كفاءة منشآت النوادي وتطهيرها.

11- عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا وفق ضوابط وشروط صحية.

12- الفتح التدريجي للأنشطة وفق لتطورات الأوضاع الطبية، عبر خطط مرنة.