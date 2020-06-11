مناطق تتعرض لشبورة مائية وأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الالكتروني الرسمي حالة الطقس المتوقعة الـ72 ساعة المقبلة بأن يسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارا لطيف ليلا على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، غدا الجمعة.

ويكون الطقس السبت حار نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، ولطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة نهارا لطيف ليلا شمال الصعيد وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، أما الأحد يكون مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا على جنوب الصعيد.

مناطق تتعرض لشبورة مائية غدا

وحددت الهيئة المناطق التي تتعرض لشبورة مائية خلال الثلاثة أيام المقبلة كالتالي:

تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء لشبورة مائية صباحا غدا.

مناطق سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

وجاءت أماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة كالتالي:

تتعرض السواحل الشمالية الغربية لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية غدا.

متوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء يوم السبت.

توقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية الأحد.