"اقتصادية النواب" تنعى محسن عادل: كان ابن موت.. واقتصادي نابغ

نعت الجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المُستجد. واستهلت اللجنة أعمال جلستها، اليوم الخميس، بالوقوف دقيقة حداد على روح الفقيد وأرسلت برقية تعزية لأسرته.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته اليوم: "فقدت مصر خبير اقتصادي نابغ وإنسان من طراز رفيع أحبه كل من عرفه وترك علامة فارقة فى كل مكان عمل به، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بقبول حسن ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما حرصت اللجنة خلال اجتماعها، الذي تم عقده اليوم، على تأبين الراحل، وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، في افتتحاية الاجتماع الذي كان مخصص لمناقشة التمويل الخاص بصندوق النقد الدولي: "فقدنا إنسانا طيبا خلوقا وشخصية مُلتزمة، وكان من الكفاءات النادرة التي جمعت بين الدراسات الأكاديمية المتخصصة والخبرات العملية في المناصب المرموقة ولم يبخل على أحد بعلمه".

ومن جانبه قال الدكتور سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: "وفاة الراحل محسن عادل خبر صادم لكل الأسرة الاقتصادية في مصر، فكان شخصا رائع وينطبق عليه المثل الشعبي الشهير "كان ابن موت"، فحديثه كله كان بهجة وسعادة، وكان الاعتبار الوطني، أساس دائم لكل أفكاره وليس الانتماء الأيدلوجي أو السياسي".

فيما وصف الدكتور أشرف العربى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، خبر وفاة الدكتور محسن عادل بأنه خبر صادم جدا، قائلا: "ترك بداخلنا أثرا طيبا، وأنا أعرفه شخصيا منذ 15 عاما وكان صديقا عزيزا".

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: "فقدنا إنسان نادر وصديق عزيز على قلوبنا جميعا، وذو قلب نقي وروحا طاهرة ومخلص في عمله محبا للجميع".

وشغل محسن عادل الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامي 2018 و2019، وكان نائبا لرئيس "البورصة المصرية".