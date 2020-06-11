أبو الغيط: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية قد يطلق حرباً دينية

صرح السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بأن إقدام اسرائيل على ضم أي أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سوف يمثل عدواناً غاشماً جديداً على الشعب الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وسيعدُ خطوة عدائية ضد الأمتين العربية والإسلامية، ويقوض تماماً فرص إقامة السلام في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة قادمة

وشدد أبو الغيط، في بيان صادر اليوم، على أن مثل هذه الخطوة تمثل كذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنَّ العالم اجمع تقع عليه مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مطالباً بالدفاع عن النظام الدولي الذي يفترض أنه يقوم على احترام القانون الدولي والعلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

وأكّد أبو الغيط، أنَّ هذا التطور الخطير قد يكون من شأنه إطلاق مواجهة وحروباً دينية لا ينبغي أن يسمح المجتمع الدولي بأن ننزلق إليها.