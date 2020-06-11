حملات تعقيم واسعة لقطارات ومحطات السكة الحديد والمترو بسبب كورونا

نفذت، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، صباح اليوم، حملات تعقيم وتطهير واسعة للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، إضافة إلى تعقيم ماكينات صرف التذاكر آليا وتطهير أجهزة الكشف عن المفرقعات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع الاستمرار في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري والبالغ عددها 664 قطارا تم تعقيمهم جميعا، قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب، مشيرا إلى أن هناك حالة من الانضباط الكامل داخل جميع محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، للعمل على حل أي مشكلات تواجه الركاب، موضحا أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تركيب بوابات الكترونية معقمة للدخول المحطات الرئيسية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رسلان، في تصريحات لـ "الوطن"، بأن الهيئة نفذت كل الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا سواء بأماكن عمل المشروعات حفاظا على العاملين والمهندسين والفنيين، أو المحطات والقطارات، لتوفير جميع إجراءات الحماية والأمن والسلامة للركاب، مؤكدا على أن جميع ركاب القطارات ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوزارة وفرت كمامات بمحطات السكة الحديد لبيعها من خلال مكاتب صرافين التذاكرة.

ومن جانبه، قال المهندس علي الفضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، لافتا إلى أن جميع الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم وتطهيرها يوميا قبل إنطلاق الرحلات.

وأوضح الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية تتابع حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ حملات التعقيم والتطهير للقطارات والمحطات بصورة شبه يومية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.