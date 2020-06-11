الأحد.. تلقي طلبات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، تخصيص مقر إدارة شؤون الطلبة بديوان المديرية، لتلقي طلبات الاعتذار عن المشاركة في امتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأوضح محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذا الإجراء جرى بناءً على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه سيجري فتح باب قبول الاعتذارات بدءًا من يوم الأحد الموافق 14/6/2020 وحتى الثلاثاء .

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، حددت حالات قبول الاعتذارات وهي :

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. إجازة دون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.