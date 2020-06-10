بدون ألعاب وكتب.. "التضامن": فتح الحضانات التأهيلية والعلاجية بعد أسبوعين

أكد الدكتور محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحضانات الخاصة التأهيلية والعلاجية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأطفال التوحد من الممكن أن يكون هناك عودة لبعض تلك الحضانات بعد الأسبوعين المقبلين ولكن بشروط، وجار إعداد دراسة للاشتراطات وطرق الوقاية حال عودة الحضانات للعمل.

وأضاف "العقبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنهم خاطبوا منظمتي الصحة العالمية ويونسيف للإجراءات التي طبقتها بعض الدول في العودة للحياة، وتم تلقي بعض الوثائق والنماذج وأدلة التدريب وكيفية العمل داخلها، وجار تحليلها حاليا لوضع خلاصة من خلالها إلى تجربة مصرية باشتراطات تناسب البيئة المصرية ولا تحمل الحضانات والأسر عبئا كبيرا.

وأوضح أنه ستكون هناك مستويات كبيرة للتعقيم، ويتم أكثر من مرة خلال اليوم، وسيتم منع الألعاب داخل الحضانات بما فيها الألعاب القماشية، كما سيتم استبعاد الكتب بشكل كامل لصعوبة تعقيمها، كما سيتم تقليل أعداد الأطفال، وسيكون هناك مواعيد للعمل تجنب الأطفال تحركهم في الذروة لتجنب الزحام.