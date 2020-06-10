"التضامن": بعد أسبوعين سندرس إمكانية عودة عمل الحضانات

أكد الدكتور محمد العقبي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا استئناف للحضانات الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، "ده أمر مفروغ منه وبعد الـ 15 يوما المقبلة سيتم تقييم الوضع، وهنشوف لو فيه إمكانية للعودة بعد الأسبوعيين الحاليين من عدمه".

وأضاف "العقبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن فيروس كورونا متجدد وبالتالي يتم تقييم القرارات المتخذة لمواجهة كورونا كل أسبوعين، إما بتجديد وقف العمل بالحضانات أو النظر في إمكانية للعمل بها بشروط.

وأوضح أن أي قرار يتم عرضه على مجلس الوزراء والذي بدوره يتخذ القرار وفق الاستراتيجية العامة للدولة، لافتا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج؛ صرحت بأن الوزارة تدرس كل السيناريوهات بشأن الحضانات، وكل ذلك متوقف على دراسة الموقف أسبوع بأسبوع.