"الأورمان" و"الأهلي" يبدآن في إعادة إعمار وفرش 121 منزلا ببني سويف

بدأت جمعية الأورمان، والبنك الأهلي المصري، وبرعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وفرشها بأثاث كامل في 121 منزل في قريتي السعادنة والشيخ هارون مركز بني سويف، وقرية بني عدي مركز ناصر، وقرية البهسمون مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، على أن التعاون مع البنك الأهلي المصري في إعمار القرى الأشد احتياجا ببني سويف يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف إلى دعم تطوير العمل الأهلي والانتقال به من تقديم المساعدات الآنية إلى العمل وفق استراتيجة تنمية مستدامة، تسعى من خلال حسن استثمار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لصالح الأسر الفقيرة في القرى الأشد احتياجا من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة، والانتقال بها درجات متتابعة على السلم الاجتماعي لتمكينها من الحياة بشكل أفضل وليس مجرد تقديم مساعدة أنية وفقط.

وأكد شعبان، في بيان اليوم، على أن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ببني سويف، يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية وفرش المنزل بالأساس اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.

وأوضح شعبان، أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة في هذه القرى، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة أعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 700 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة.