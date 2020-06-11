عاجل.. الدولار يتراجع قرشا في البنك الأهلي منتصف تعاملاته اليومية

تراجع سعر صرف الدولار، بقيمة قرش منتصف التعاملات اليومية للبنوك المصرية، وسجل الدولار في الأهلي المصري للشراء 16.11 جنيه و16.21 جنيه للبيع، مقابل 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع أمس.

فيما بيع في كل من البنك المركزي بنك مصر والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي، وقطر الوطني وأبو ظبي الأول بـ16.22 جنيه والشراء 16.12 جنيه.

كما سجل سعر الصرف الدولار في كل من كريدى أجريكول والبركة وبلوم والمصري الخليجي ومصر إيران للتنمية والكويتي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات والأهلي المتحد والتعمير والإسكان ليسجل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.