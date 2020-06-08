قطع المياه عن قليوب 6 ساعات لأعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب، اليوم الإثنين، لمدة 6 ساعات من 12 صباحا وحتى 6 صباحا الثلاثاء، وذلك لأعمال صيانة بعنبر الطلمبات بمحطة المياه المرشحة بكوم أشفين.

وأهابت الشركة في بيان لها اليوم، بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة وعدم استخدامها نظرا لزيادة نسبة الكلور بها.

من جانبه، أشار المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن يجرى تطوير وتجديد شبكات المياه بقرى ومدن المحافظة بتكلفة 120 مليون جنيه، عبر خطة تتضمن تطوير خطوط الشبكات القديمة للقضاء على الأعطال وتقليل الفاقد في الكميات المهدرة.