لجنة "كورونا" تتفقد إجراءات مواجهة الفيروس بمستشفى الوقف بقنا

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن لجنة المرور على المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا تهدف للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى لتلبية احتياجات الأطقم الطبية، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجهها وتذليلها.

وأوضح كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة مرت اليوم على مستشفى الوقف المركزي، حيث تفقدت قسم الاستقبال والمعامل والمخازن، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، وكذلك ارتداء العاملين للكمامات وأدوات الوقاية اللازمة، والاطمئنان على توافر الكميات الكافية.