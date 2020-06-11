رئيس جامعة المنصورة يكرم طالب ابتكر روبوت لخدمة مصابي كورونا

كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، محمد عبد الرحمن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، لابتكاره جهاز روبوت مصمم لتقديم مختلف الخدمات لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، ومن شأنه تقليل الاختلاط بين المريض والطاقم الطبي المعاون.

وسلم الدكتور أشرف عبد الباسط، الطالب شهادة تكريم تقديرا لمساهمته في رفع المعاناة عن الأطقم الطبية.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن الروبوت يجري التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم.

وأكدت أن الروبوت يمكن أن يقطع ألف متر داخل الأماكن المفتوحة، و250 مترا داخل المنشآت والمستشفيات، ويتميز بسهولة الاستخدام، كما يعمل بواسطة بطاريات شحن تستمر 6 ساعات من العمل المستمر، ويمكن إعادة شحنها خلال في فترة تترواح بين ساعة ونصف وساعتين.

ويتميز الروبورت بقدرته على حمل وزن 150 كجم، إضافة إلى وزنه الأساسي والذى يبلغ 50 كجم، ومزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض إلى سيجري توصيل الطعام والمستلزمات إليه عن طريق الموبايل، كما جرى تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض والتعرف على احتياجاته.

يمكن تعقيم الجهاز بسهولة بجميع أنواع المطهرات ضد الفيروسات، دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.