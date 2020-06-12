مع اقتراب إعادة فتح النوادي.. الإجراءات الوقائية للسباحة وألعاب القتال

إعادة فتح النوادي الرياضية، خطوة مرتقبة ضمن خطة التعايش، وخصوصا بعد تصريحات أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، بخصوص قرار اللجنة السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقي الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو، على أن يتمّ استغلال تلك الفترة في رفع كفاءة المنشآت، وتطهيرها.

وأكدت الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب، ضرورة عدم النزول إلا في حالات الضرورة ومع ذلك مع الفتح التدريجي يجب اتباع كافة الإجراءات، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يكو هناك إجراءات وقائية عدة تتبعها المؤسسات وخوصا النوداي الرياضية قبل الفتح لحماية المشتركين.

وأشارت مختار، في حديثها لـ"الوطن" إلى أن من الممكن إلغاء بعض الرياضات التي تعتمد على الاحتكاك أو التلامس مثل الرياضات القتالية التي يوجد بها حركات تعرض اللاعب للرذاذ وتنفيس المنافس، أو الرياضات التي بها احتكاك، حتى في حال اتخاذ كافة الاحتياطات والكشف الطبي على الطلاب.

أما فيما يخص حمامات السباحة والرياضات المائية قالت إن نسب الكلور في المياه قد تساهم في الحفاظ على عدم نقل العدوى مع مراعاة أعداد الذين في المياه والكشف الطبي عليهم لضمان سلامتهم قبل نزول الحوض، مثل قياس درجة الحرارة وعدم مخالطته لحالات وغيرها.