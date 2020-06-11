النائبة نشوى الديب: سأتبرع بالبلازما عقب تمام شفائي من كورونا

أكدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، أن الأطقم الطبية التي تعمل داخل المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا تبذل قصارى جهدها من أجل الاهتمام بكل المرضى.

وأشارت "الديب" في تصريح صحفي لـ "الوطن" إلى أنها مكثت نحو 15 يوما داخل مستشفى العجوزة لتلقي العلاج من جراء الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "فخورة بوجود مستشفى حكومي إدارتها لا تقدم الخدمة الطبية على أعلى مستوى فحسب، بل تهتم بالحالة النفسية للمرضى وتحاول رفع من معنوياتهم لتحفيزهم على الشفاء من جراء إصابتهم بهذا الفيروس".

واستطردت قائلة: "الجيش الأبيض يؤدي دورا كبيرا لمساعدة المصابين بفيروس كورونا، وهم يستحقون كل الشكر، مكالبة بعدم الانسياق وراء فيديوهات كاذبة الغرض منها تشويه الدور الذي يقوم به هولاء الأطباء وأطقم التمريض".

وأوضحت "الديب" أنها تنتظر نتائج المسحة الأخيرة، لتعلن تعافيها من المرض نهائيا، وتتمكن من التبرع ببلازما الدم، مساهمة منها في إنقاذ مصابي فيروس كورونا.

وقالت: "تبرعي هو هبة لله، لايقل أبدا عن المتبرعين بعضو من أعضائهم لإنقاذ نفس بشرية".

ويشار إلى أن النائبين هشام مجدي وشيرين فراج أعلنا تعافيهما نهائيا من الإصابة بفيروس كورونا.