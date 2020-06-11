تركيب بوابات التعقيم للجان امتحانات الثانوية العامة بالإسماعيلية

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن عددًا من البوابات الإلكترونية الخاصة بتعقيم طلاب الثانوية العامة قبل الدخول إلى لجنة الامتحان، قد وصلت إلى عدد من الإدارات التعليمية.

وأكد "قبيصي"، أن إدارة شمال الإسماعيلية تسلمت 14 بوابة تعقيم، تتضمن بوابة خاصة بمدرسة العلوم والتكنولوجيا "الاستيم"، وبوابة خاصة بالإدارة، فيما تسلمت إدارة جنوب الاسماعيلية التعليمية 3 بوابات خاصة باللجان، وبوابة خاصة بديوان الإدارة، مشيرًا إلى أن إدارة فايد تسلمت 3 بوابات تعقيم للجان وبوابة خاصة بالإدارة.

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية، أنه تم بالفعل تركيب البوابات بالمدارس والإدارات، والتدريب علي طريقه استخدامها، حتي تؤدى عملها بكفاءة وبكامل طاقتها.

وأوضح "قبيصي" أن تسليم باقي الإدارات وعددها خمس، سيتم حسب الخطة الموضوعة من الوزارة وفي الموعد المحدد، وذلك بجانب تسلم باقي الوسائل الخاصة بالإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها الكمامات.