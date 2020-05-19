مدير "تعليم الإسماعيلية": مجموعات تبادلية بين المدارس لتقييم الأبحاث

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء اجتماعا وإدارة المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة لمناقشة آخر المستجدات بشأن أبحاث الطلاب.

وناقش قبيصي خلال الاجتماع عملية تقييم الأبحاث ومدى تطبيق الإدارات التعليمية للتعليمات بشأن عملية تقييم الأبحاث التعليميه للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عن طريق تبادل فرق التقييم بين مدارس الإدارات بهدف تحقيق مبدأ الشفافية بين الطلاب المتقدمين بالأبحاث.

وشدد الدكتور خالد خلف قبيصي علي أهمية رصد أهم المشكلات التى واجهت المدارس والتعامل الفوري معها بالتنسيق بين إدارات المتابعة والإحصاء والمعلومات وكلا من التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي بهدف الوصول الي بيانات مستقرة وموحدة تتطابق مع أرض الواقع.

واختتم قبيصى بأنه تم تكليف فرق المتابعة بتقديم تقارير يومية عن سير العمل بالمدارس والإدارات التعليمية المختلفة بهدف تحقيق أقصي درجات الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى نص عليها قرارا مجلس الوزراء لمواجهه انتشار فيروس كورونا.