مدير "تعليم الإسماعيلية" يصدر أمرا إداريا ينظم عملية تقييم الأبحاث

أصدر الدكتور خالد خلف، قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، قرارا إداريا لتنظيم عملية تقييم الأبحاث الخاص المرحلتين الابتدائية والإعدادية بدء من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي حيث تقوم لجنة مكونة من 5 معلمين من خارج المدرسة بتقييم الأبحاث بالتقدير مقبول أو غير مقبول أما الصف الثالث الإعدادى فقد تفرر البدء في أعمال التقييم داخل كنترول الشهادة الإعدادية عقب انتهاء إجازة عيد الفطرالمبارك مع رصد درجات نصف العام الدراسي الأول.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي، أنه أصدر تعليمات مشددة إلي مدراء المدارس ضرورة توفير غرفة التقييم داخل المدرسة تراعي الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها مديرية التربية والتعليم منذ بدء مواجهة انتشار فيروس كورونا.