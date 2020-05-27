"تعليم الإسماعيلية" عن الإجازات الاستثنائية: لم ترد تعليمات جديدة

أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، عدم ورود أي تعليمات بشأن الإجازات الاستثنائية التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهه انتشار فيروس كورونا، والتي تتضمن منح العاملين بالتربية والتعليم إجازة استثنائية وفق الشروط التى حددها القرار.

وتابع "قبيصي"، أن في مقدمة المستحقين للإجازة أصحاب الأمراض المزمنة، إلي جانب المعلمات ممن لديهن أبناء دون الـ 12 عامًا، مشيرًا إلى أنه قدم الشكر الجزيل للمعلمات اللاتي شاركن فى عملية تقييم الأبحاث رغم حصولهن على هذه الإجازة الاستثنائية.

وأضاف مدير تعليم الإسماعيلية، أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية هي المصدر الرئيسي للقرارات والأوامر الإدارية وغيرها مما يخص العملية التعليمية، مطالبًا الجميع بتحري الدقة وعدم إثارة اللغط والبلبة بين جموع المعلمين.