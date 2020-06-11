ضبط كمامات طبية ومطهرات مجهولة المصدر في حملة بالدقهلية

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، ضبط 2473 كمامة طبية وعبوات "جل" مجهولة المصدر، إضافة إلى كميات من الكحول الإثيلي.

وقال "مكي"، في تصريح صحفي، إنه تم تشكيل لجنة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك للمرور على بعض الصيدليات، لمتابعة سوق الدواء، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من صلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2473 ماسك طبي مجهول المصدر بدون فواتير، و10 لتر كحول ايثيلي مجهول المصدر، و57 عبوة كحول إيثيلي معدة للبيع مجهولة المصدر، وعبوتين جل معقم لليدين منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات.