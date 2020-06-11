تعافي شقيق طبيب سمالوط المتوفي بكورونا

تعافى اليوم شقيق الدكتور سيد نادي كامل، نائب مدير مستشفى حميات سمالوط، بمحافظة المنيا، والذي توفى مصابًا بفيروس كورونا.

وأكدت مصادر طبيه خروج شقيق الدكتور سيد، ويدعى "ك"، وعمره 40 عامًا، من إحدى المستشفيات، وهو في حالة صحية جيدة، بعد أن دخلها وهو يعاني من أعراض إصابته بكورونا، وذلك عقب تعافيه نهائيًا.

وتوفى الدكتور سيد نادي كامل، طبيب الحميات، الثلاثاء الماضي، داخل مستشفى عزل المصابين بفيروس كورونا المُستجد في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

ونعت نقابة أطباء المنيا، وفاة الطبيب، متأثرًا بإصابته بكورونا، وأكد مصدر داخل المستشفى أنه كان يحتاج لبلازما مُتعاف؛ إلّا أنه توفى قبل وصول البلازما له.