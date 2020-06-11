سائق بإسعاف أسيوط يتبرع ببلازما المتعافين من كورونا

تبرع محمد شوقى محمد، سائق بإسعاف الفليو التابع لمديرية الصحة في محافظة أسيوط بالبلازما المستخدمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس.

وأكد شوقي، أنه فور علمه بنجاح استخدام بلازما المتعافين فى علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا بادر بالتبرع متمنيا الشفاء لجميع المصابين، مشيدا بالتيسيرات المقدمة للمتبرعين لإنهاء التبرع فى وقت قصير، ومراعاة كافة معايير وضوابط مكافحة العدوى.

ومن جانب آخر، أوضح الدكتور علاء عطيه رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن البلازما المستخلصة من دم المتبرع يتم توجيهها لعلاج الحالات الحرجة والخطيرة من مصابي الكورونا بالعناية المركزة ، مشيرا إلى أن جرعة البلازما الواحدة تكفى لعلاج حالتين أو 3 حالات من المرضى بما يمثل أملاً كبيراً فى إنقاذ حياتهم، مشيراً إلى الإجراءات المتبعة خلال عملية التبرع تتضمن تقديم تقرير رسمي يفيد سلبية أخر مسحة تم إجرائها بعد تعافى المتبرع من الإصابة بالفيروس وملئ استبيان طبي للتأكد من صحة وسلامة المتبرع مع إجراء فحص طبي سريع لقياس الحرارة، والنبض وضغط الدم والتأكد من وجود أجسام مناعية مضادة للفيروس، مع عمل صورة دم كاملة لتحديد فصيلة الدم والفحوصات التي ثبت خلو المتعافي من أمراض الفيروسات الكبدية أو الايدز أو الزهري مع إقرار المتبرع كتابياً بموافقته على التبرع بالبلازما لصالح الحالات الحرجة المصابة بكوفيد19.

وأشارت الدكتورة عزة عز الدين الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية إلى أن المتبرعين بدأوا بالفعل بالتوافد على بنك الدم وذلك للتبرع بالبلازما من مختلف أنحاء محافظة أسيوط وذلك فى أول يومين فقط من إعلان جامعة أسيوط تخصيص بنك الدم للقيام بتلك المهمة مشيرة إلى أن بنك الدم بجامعة أسيوط يتميز باستخدامه أحدث المعدات الطبية المتخصصة فى مقدمتها أحدث جهاز متطور على مستوى العالم والمستخدم فى فصل البلازما من الدم مباشرةً

وأضافت"عز الدين" أن البنك يستقبل المتبرعين خلال الفترة الصباحية من عمله طوال أيام الأسبوع وذلك من خلال فريق عمل متخصص يعمل تحت إشراف الدكتورة لبنى تاج الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم، وبجهد منها مشترك مع الدكتورة مها عطوة الأستاذة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة أسماء دسوقي والدكتورة مها جمال المدرستان المساعدتان بالقسم والدكتورة شيماء مختار الأخصائية بالقسم وبمشاركة فريق من الفنيين المتخصصين بالعمل داخل بنك الدم.