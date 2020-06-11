تويوتا تستثمر 226 مليون دولارا لإنتاج ناقل حركة هجين 

بعد أكثر من عامين من التحضير المخصص، أنتجت شركة تويوتا أول ناقل حركة هجين من تويوتا في أمريكا الشمالية.

وقال سريني ماتام ، رئيس شركة تويوتا أمريكا لشمالية: "كان فريقنا يخطط لخط الإنتاج الجديد هذا لعدة سنوات، بدءًا من الإنشاءات وحتى المشاريع التجريبية إلى توظيف موظفين جدد وساعات لا حصر لها من التدريب، وإن تفاني أعضاء فريقنا في العمل الذي يقومون به يجعل منتجاتنا ذات مستوى عالمي، ونحن ممتنون للدعم المستمر لشركتنا الأم".

وتم الإعلان عن استثمار أولي بقيمة 113 مليون دولار في أواخر عام 2017 لصالح الشركة لإنتاج 120.000 ناقل حركة هجين سنويًا، والذي يحل محل ناقل الحركة التقليدي في المركبات الهجينة.

وسيغير ناقل الحركة، المصمم لسيارات Toyota Sienna وHighlander الهجينة مدخلات الطاقة، إما باستخدام الطاقة الكهربائية أو محرك الاحتراق الداخلي اعتمادًا على ظروف القيادة، لتحقيق أفضل اقتصاد في استهلاك الوقود.

وضاعفت الشركة الطاقة الإنتاجية في أوائل عام 2019 إلى 240.000 دولارًا سنويًا، وكذلك استثمارات المشروع تقريبًا إلى 226 مليون دولار.