طقس حار مع زيادة احتمال سقوط أمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من 12 حتى 14 يونيو الحالي.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار غدًا الجمعة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلًا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

أما يومي السبت والأحد، فمن المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانًا، والرياح تنشط على القاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة:

طقس الجمعة 12 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 29.

طقس السبت 13 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 30.

طقس الأحد 14 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 30.