توقعات طقس 72ساعة مقبلة.. حار ورياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاث أيام المقبلة في الفترة من 11 حتى 13 يونيو الحالي.

إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم الأنحاء والرياح معتدلة تنشط أحيانَا وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة يوم الجمعة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

أما يوم السبت، فمن المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون رعدية أحيانًا، والرياح تنشط على القاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة:

طقس الخميس 11 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 29.

طقس الجمعة 12 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 29.

طقس السبت 13 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45، والصغرى 30.