أصحاب المطاعم السياحية: الحكومة تتجاهل مطالبنا وتكيل بمكيالين

أعربت شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، عن غضبها من تجاهل الحكومة لمطالب المطاعم السياحية، رغم الموافقة على السماح للمطاعم الكائنة داخل الفنادق باستقبال الزبائن من غير النزلاء، وهو ما اعتبره مجلس إدارة الشعبة بمثابة "كيل بمكيالين".

وقال محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن عدم سماح الحكومة للمطاعم السياحية باستقبال زبائنها يلحق خسائر جسيمة بالقطاع الذي امتدت فترة إغلاق أبوابه أمام استقبال الزبائن لأكثر من 3 أشهر، وذلك على الرغم من أن وزير السياحة وافق للمطاعم داخل الفنادق باستقبال الزبائن من غير النزلاء، وهو القرار الذي سيتم تفعيله بدءًا من الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب فى غضب كبير بين أصحاب المنشآت السياحية، وتحديدًا المطاعم فى ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأشهر الماضية.

وأرسلت غرفة الجيزة التجارية فى وقت سابق، مذكرة شاملة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، طالبته خلالها بأن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة بنفس معاملة المطاعم داخل الفنادق، وفق الضوابط التي أقرتها الحكومة بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة انتقالية تبدأ من 15 مايو حتي أول يونيو، و50% من أول يونيو، وذلك فى ضوء إجراءات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت المذكرة الإجراءات الاحترازية التي ستطبقها المطاعم السياحية، وهي ذات الإجراءات التي نص عليها قرار وزير السياحة فيما يتعلق بالمطاعم داخل الفنادق.

وأشار "إمبابي"، إلى أن فتح المجال أمام المطاعم داخل الفنادق باستقبال عملائها من غير نزلاء الفنادق مع استمرار عدم السماح للمطاعم السياحية الخاضعة لوزارة السياحة باستقبال زبائنها رغم أنها تطبق ذات المعايير والإجراءات الاحترازية، يعد بمثابة كيل بمكيالين لذات النشاط والقطاع.

وأوضح أن هناك "لَبس" لدى الحكومة فيما يتعلق بالسماح للمطاعم بتأدية خدمة "ديليفري" أو "تيك اوي"، حيث تعتقد أن ذلك يعفيها من الخسائر، موضحًا أن المطاعم التي تقدم خدمة "ديليفري" و"تيك اوي" لا تتجاوز نسبتها 10% من إجمالي المطاعم السياحية التي تطبق آليات مختلفة للتشغيل السياحي والفندقي.

وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات غير التابعة لوزارة السياحة والخاضعة للسلطة الإشرافية من المحليات، أوضح رئيس الشعبة أن مذكرة غرفة الجيزة التجارية التي رفُعت لوزير السياحة اقترحت بأن تقوم أجهزة المحليات بتشكيل لجان فنية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات التي يلتزم أصحاب المطاعم بتنفيذها، وذلك فى مذكرات رسمية تُرسل للغرف التجارية والجهات المعنية.

وأوضح أن بمحافظة الجيزة فقط ما يزيد عن 4 الآف كافيه ومطعم، جميعها مغلق لأكثر من 3 أشهر، وسط زيادة فى الخسائر مع تحمل أصحاب تلك المنشآت للإيجارات ورواتب العاملين لديها، ما دفع الكثيرين لتصفية أعماله والخروج من القطاع.