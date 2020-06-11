المنشآت السياحية: 23 إجراء احترازيا تمهيدا لفتح المطاعم والمقاهي

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة جمعت توصيات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية ووزارة السياحة، ووضعتها في شكل مذكرة، للإجراءات التي ستعمل عليها المطاعم، تتضمن 23 إجراء، تمهيدا لفتح المقاهي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المطاعم مغلقة منذ أكثر من 3 أشهر، وأن عدد العمال فيها يصل لـ75 ألف شخص، لافتًا إلى أن الشركات المالكة لهذه المطاعم، على وشك الإفلاس، نظرًا لتمسكها بالعمالة الفنية المدربة، واستمرار دفع الإيجارات خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن بعض المطاعم، كانت تضع مبالغ احتياطية للظروف الطارئة، وأن هذه المبالغ نفدت، ولم يعد لديهم أي حلول، مشيرًا إلى أنهم حال تسريح العمالة، لن يستطيعوا الحصول عليها مرة أخرى، كونها عمالة مدربة.

وأوضح أن مسألة قرار عودة المطاعم والمقاهي، في يد رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنهم حددوا الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث يعقم الزائر يديه قبل الدخول، ويجلسوا بحد أقصى 6 أفراد على المنضدة الواحدة، وأن يكون التباعد مترين بين كل منضدة والأخرى، على أن يلتزم طاقم العمل بالكمامة والقفاز، وأن بعض المطاعم ستقدم الطعام في أطباق أحادية الاستخدام، وملاعق وشوك بلاستيكية، والبعض الآخر سيقوم بتعقيم الأطباق والملاعق، مؤكدًا أن الشيشية سيتم منعها من المقاهي والمطاعم بشكل كامل.