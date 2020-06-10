طاقة عمل 50% وتعقيم مستمر.. تعرف على الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق

بعد أشهر من التوقف التام بسبب فيروس كورونا، تبدأ السياحة الداخلية العودة مرة أخرى، أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسليم 22 فندقًا في 6 محافظات (البحر الأحمر - جنوب سيناء - الإسكندرية - القاهرة الكبرى - مطروح - البحيرة)، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد التأكد من استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

إجراءات احترازية عديدة اتخذتها الدولة بهدف تأمين عودة السياحة الداخلية، أوضحها الدكتور عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة والآثار، ورئيس قطاع المنشآت السياحية والفندقية، أن الإجراءات المتبعة مع الفنادق منصوص عليها من منظمة الصحة العالمية ويتم الإشراف الدقيق عليها.

وأضاف العاصي، أن هناك عدة فنادق طلبت بدء العمل قبل العيد وتم إخبارها بالإجراءات المطلوبة، وهناك مجموعة فنادق أخرى طلبت بدء العمل بعد العيد، مشيرا إلى أنه هذه الإجراءات مكونة من 30 بندًا أبرزها أن تعمل الفنادق بطاقة 25% فقط خلال فترة العيد وبعد ذلك بطاقة 50%.

وتابع وكيل أول وزارة السياحة، أن الإجراءات تشترط التعقيم المستمر للفندق بالكامل، وتعقيم الغرف بعد كل نزيل، إضافة إلى توفير الكمامات والمعقمات داخل الغرف، موضحا أنه يجب على جميع العاملين ارتداء قفازات وكمامات خلال التعامل مع النزيل.

كذلك رفع معدلات الكلور في حمامات السباحة لضمان تطهير المياه بصفة دورية مع الحفاظ على مستواه، إضافة لتطبيق التباعد الاجتماعي في المطاعم بتقليل كثافة الأفراد على الطاولة الوحدة، والتباعد مسافة 2 متر بين الطاولة والأخرى.

وأيضا التأكد من تعقيم الحقائب والغرف قبل الوصول للغرف، ومن عدم وجود أكثر من شخصين فى الغرفة، مع قياس درجة حرارة النزلاء عند دخول الفندق، وتخصيص مكان خاص للحجر الصحى داخل الفندق بعيد عن الغرف التي يقيم بها النزلاء، تحسبا لظهور حالات مصابة بكورونا بين النزلاء.