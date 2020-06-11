تعاف 30 حالة من كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تعافي 30 حالة من فيروس كورونا بعد سلبية المسحات الخاصة بهم بمستشفيات بنها للتأمين الصحي وقها والنيل بشبرا الخيمة.

من جانبها، أوضحت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بقها للعزل أن 4 حالات غادروا المستشفي ليرتفع عدد المتعافين إلى 260 متعاف غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

أكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة أن 5 حالات مصابة بكرونا غادرت المستشفي بعد شفائها ووصل إجمالي عدد الحالات التي غادرت المستشفي 28 حالة مشيرا إلى أن المستشفي بها 100 حالة مصابة بكورونا.

وأكمل الدكتور محمد منير مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها أن 21 مريضا غادروا المستشفى بعد شفائهم من فيروس كورونا موضحا أن هناك 75 حالة محتجزة بالمستشفي مصابة بكورونا وتقدم لهم الرعاية الكاملة.