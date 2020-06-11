تداعيات "الوباء": إصابة "15 صيدليا" في الإسماعيلية.. وجنوب سيناء تسجّل أول حالة وفاة

تزامنت جهود الأطقم الطبية فى علاج مصابى فيروس كورونا وخروج المتعافين من مستشفيات العزل بمختلف المحافظات، مع الحملات الميدانية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوى، فيما واصلت فرق الطب الوقائى توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المخالطين فى منازلهم.

70% نسبة التعافى فى بورسعيد

فى بورسعيد، أعلنت مديرية الصحة ارتفاع نسب تعافى المصابين بفيروس كورونا إلى 70% من إجمالى الإصابات. وأوضحت فى بيان لها، اليوم، أن 27% من إجمالى الإصابات للرعاية الطبية بمستشفيات العزل داخل المحافظة، وأن نسبة الوفيات بلغت 3% من إجمالى الحالات، فيما لا تزال نسب شغل أسرة العزل المخصّصة لحالات الإصابة بالفيروس فى الحدود الآمنة، ولفت البيان إلى أن عملية توزيع حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين بمنازلهم لا تزال مستمرة بمشاركة فرق طبية من إدارة الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والطب الوقائى.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس بـ«عزل قها» إلى 256 حالة غادروا المستشفى، بينهم ممرضة، وقالت الدكتور أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بقها: إن عدد المتعافين وصل إلى 256 متعافياً غادروا المستشفى بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الطاقم الطبى والعاملين بالمستشفى يحرصون على تقديم الخدمات الطبية للمرضى بكل رضا، ويواصلون العمل ليل نهار لخدمة الجميع.

وفى أسيوط، التقى الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، باللواء بهاء بخيت، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن سابقاً، خلال تبرّعه بالبلازما المستخدمة فى علاج الحالات الحرجة من مصابى فيروس كورونا عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس.

وأعرب «بهاء»عن شكره لإدارة الجامعة وللأطقم الطبية لما قدموه له من خدمة ورعاية طبية خلال فترة علاجه، مؤكداً أهمية توجّه المتعافين للتبرع بالدم، لتوفير البلازما المستخدَمة فى علاج مصابين آخرين وإعطائهم فرصة جديدة للشفاء.

وأعلن الدكتور أحمد العديسى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود التابعة لمحافظة الأقصر، خروج 3 متعافين.

وفى الغربية، كشف مسئول بمديرية الصحة عن إيجابية المسحة المسحوبة من رئيس مدينة قطور، وتأكد إصابته بفيروس كورونا، وتم عزله منزلياً فى منزله، كما قام فريق من الطب الوقائى بمديرية الصحة بتعقيم وتطهير مبنى مجلس مدينة قطور، وفحص المخالطين له وعددهم 8، ومن بينهم أحمد المغاورى سليمان، رئيس المدينة السابق، وموظف العلاقات العامة، كونهم كانوا مخالطين لرئيس المدينة، وجاءت نتيجتهم سلبية.

وسجلت محافظة جنوب سيناء، أول حالة وفاة لمصاب بالفيروس اليوم، من مدينة الطور، كان يعمل فى التربية والتعليم، وظهرت عليه الأعراض بعد عيد الفطر المبارك، هو وأسرته، وتلقى أفراد أسرته العلاج فى العزل بمدينة الطور، وتماثلوا للشفاء جميعاً، بينما جرى نقله إلى مستشفى أبوخليفة لتدهور حالته الصحية، وتوفى أثناء خضوعه للعلاج، وقالت مصادر بالمحافظة إن مدينة شرم الشيخ جاءت فى مقدمة مدن جنوب سيناء فى عدد الإصابات، وسجّلت 119 إصابة، مقابل 10 إصابات بمدينة أبورديس، و21 إصابة بمدن «رأس سدر، نويبع، وسانت كاترين».

وأكدت نقابة الصيادلة بالإسماعيلية إصابة 15 صيدلياً من أعضاء النقابة بكورونا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، نتيجة عملهم وتقديمهم الخدمات الطبية للمصابين بكورونا. وأعلن الدكتور صفوت عبدالمقصود نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، أن 15 صيدلياً أصيبوا بكورونا منذ بداية الأزمة نتيجة عملهم ومخالطة بعض المصابين.

ضبط 257 شخصاً لم يرتدوا الكمامات بسوهاج

وعلى صعيد حملات متابعة تنفيذ قرارات الحظر، ألقت الأجهزة الأمنية فى سوهاج القبض على 177 شخصاً لخرقهم قرار حظر التجول، كما تم ضبط 80 آخرين لم يلتزموا بارتداء الكمامات حال تجولهم فى المواصلات والأماكن العامة.