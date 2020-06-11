متحدث الحكومة: مفيش حاجة في العالم اسمها "صفر كورونا" لفترة طويلة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن دول العالم بدأت تعيد النظر في مواقفها بشأن الإغلاق، في بداية أزمة كورونا، لجأت دول إلى الحظر الكلي، ودول أخرى لم تأخذ بهذه النوعية من الحظر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي: "النتيجة النهائية، أن الدول التي قامت بإجراءات مشددة، وأغلقت مدنا كاملة، لم تحقق النتيجة التي كان الجميع يتوقعها في تلاشي إصابات كورونا".

وتابع: "مفيش حاجة في العالم اسمها إن دولة هتصل لصفر إصابات لفترة طويلة، ممكن نصل للأمر ده أسبوع أو أسبوعين، وهذا الأمر سيظل موجودًا في العالم، سيظل ويختفي بناءً على الإجراءات الاحترازية التي يلتزم بها المواطنون".

وأردف: "الدول التي نجحت في السيطرة على كورونا لم تلجأ إلى الحظر الكامل، ومنها تايوان، وذلك بسبب الشعب هناك، حيث التزموا بارتداء الكمامات، وحققوا نجاحًا في مواجهة كورونا".

وواصل: "التوجه الجديد عالميًا هو السماح بحركة الناس في ظل ضوابط مشددة، وأول هذه الضوابط هو ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وغيرها".