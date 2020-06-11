تاج الدين: بدأنا اتصالات للحصول على امتياز تصنيع مصل كورونا في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن العالم يسعى لتوفير لقاحا لمواجهة كورونا المستجد: "احتواء الفيروس والوصول للقاح له يمنع وجود موجة أخرى".

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك عالم مصري يشارك في صناعة أول لقاح محتمل لفيروس كورونا بجامعة أكسفورد.

وأكد تاج الدين أن اللقاح سيكون موجودا في شهر سبتمبر مثلما توقع من قبل، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الاتصالات للحصول على اللقاح والتطعيم، وأن جامعة أكسفورد منحت شركات حق تصنيع المصل وبيعه بسعر التكلفة، وأن أبحاث اللقاح ممولة من 4 جهات وشاركت في تمويلها هيئة مكافحة الفيروسات البريطانية.

وأشار إلى وجود المؤسسة العالمية للقاحات، والتي تضمن وصول اللقاحات لكل الدول بغض النظر عن حالتها الاقتصادية مشددًا على أن المؤسسة العالمية للقاحات ضمنت لمصر حصة مناسبة من اللقاح.

وأكد تاج الدين أن تكنولوجيا تصنيع اللقاحات صعبة ومعقدة جدًا: "من الناحية العلمية والفنية بتجيب فيروس تاني بتحمل عليه بروتينات معينة عشان تدي اللقاح للفيروس المسبب ويعمل نوع من قفل سكة أمام الفيروس إنه يقتحم الخلايا البشرية للجهاز التنفسي".

وأوضح أنه من الممكن أن يكون لدينا فرصة لتصنيع مثل هذه اللقاحات بالتعاون مع الشركات والجهات العالمية مشددًا على أن هناك سعي لذلك بشكل رسمي.

ولفت إلى أن الفيروس شرس ونشط ومعدي والعالم يتسابق من أجل احتوائه وأن الآثار التي سببها الفيروس لم تشهدها البشرية من قبل.

وتابع بأن تجربة العلاج بالبلازما عامل مساعد لرفع مقاومة الجسم للفيروس ولتخفيف حدة الإصابة في بعض الحالات الشديدة والحرجة.