تاج الدين: واجهنا كورونا بمخطط علمي وطبي وسياسي وسنستفيد منه مستقلبيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا يمكن تقليل الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي سيكون بعد انتهاء هذه الجائحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي: "مازالت المنظمة مهمة جدًا ولها دور كبير جدًا وتستعين بمئات الخبراء من جميع أنحاء العالم".

وتابع بأن مصر قامت بدور كبير جدًا في هذه الأزمة: "واتعمل مخطط علمي وطبي وإداري وسياسي بطريقة مهمة للغاية، وهو درس نستفيد به في المستقبل".