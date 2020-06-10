مستشار الرئيس: نتوقع انتهاء كورونا أواخر يونيو.. وتوفير لقاح في نهاية العام

قال وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والعضو المؤسس للصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، إن ارتفاع عدد المصريين المصابين بفيروس كورورنا، خلال الفترة الأخيرة، كان نتيجة لزيادة اختلاط المواطنين أواخر شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

تاج الدين: نسبة الشفاء من الفيروس تتجاوز 85% دون حاجة إلى المستشفيات

وأضاف تاج الدين، خلال الجلسة التي عقدت عن طريق خاصية تيميز "teams"، بشأن "الوضع الصحي المصري الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا والتوقعات المستقبلية"، أن نسبة الشفاء من الفيروس التاجي تتجاوز 85% دون حاجة إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن الدولة جهزت 368 مستشفى جديدا؛ لاستقبال حالات كورونا إضافة إلى مستشفيات العزل.

وأكد تاج الدين، أن هناك تعاونًا متميزا بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، وكل أجهزة الدولة لمكافحة الوباء، آملا في أن تنتهي الجائحة مع نهاية الشهر الجاري، متوقعا توفير علاج أو لقاح للمرض قبل نهاية العام؛ لوصول بعض التجارب إلى مراحل متقدمة للغاية خصوصًا في أوكسفورد والصين.

السيسي يتابع تطورات ملف أزمة فيروس كورونا على مدار الساعة

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الرئيس السيسي يتابع على مدار الساعة كل تطورات ملف أزمة فيروس كورونا ويقدم كل الدعم للحكومة من أجل مكافحته، مشيار إلى أن برتوكول العلاج المصري يتوافق مع البروتوكولات الدولية، ويحدث بإدخال أساليب جديدة في العلاجن منها بلازما المتعافين من المرض.

من جانبه، انتقد سامح فريد وزير الصحة الأسبق، استغلال المستشفيات الخاصة لهذه الأزمة من أجل تحقيق أرباح طائلة، خصوصًا أن الأدوية المستخدمة في علاج المرضى كلها صناعة محلية، مشيدا بأداء الفريق الطبي المصري الذي يعد خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين خلال هذه الأزمة.

وشدد عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، على أهمية التعامل مع الأطفال في ظل الأزمة؛ لأن وقعها عليهم كبير جدا، خصوصا من الناحية النفسية والتعليمية.