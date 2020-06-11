تاج الدين: اختيار مصر نائبا لرئيس صندوق المساهمة في الحد من كورونا بإفريقيا

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة أفريقية مصغرة لبحث سبل التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامي محمد شردي، إن الصندوق الأفريقي للمساهمة في الحد من كورونا، اختار مصر نائب رئيسه.

وأضاف: "نسعى إلى جمع الأموال والمساعدات، وسنشارك في هذا الأمر للحد من انتشار وباء كورونا في القارة الأفريقية".

وتابع: "55 بحثا علميا يجرى في مصر على الأدوية التي تستخدم في علاج حالات كورونا، وكل دواء جديد يظهر أو يعلن عنه، نطلب كميات من أي عقار يتم الإعلان عنه لإجراء تجارب سريرية لكي نرى تأثير اللقاح على المرضى المصريين وهل سنحتاجه في بروتوكولات العلاج أم لا".