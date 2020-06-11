رئيس مركز الطود يتابع أعمال تنفيذ خطة القرى الأكثر احتياجًا بالأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع هندسة الري، بتنفيذ أعمال رفع وإزالة للقمامة والمخلفات الملقاة والحيوانات النافقة بترعة المعلا بناحية كوبري الفوالين بقرية العديسات قبلي.

وشملت الأعمال رفع 10طن من المخلفات والقمامة أمام حاجز كوبري الفوالين، كما تابع رئيس المركز أعمال تنفيذ خطة القرى الأكثر احتياجًا للعام الحالي 2019 /2020 في قطاع الكهرباء بقرية العديسات قبلي، بعدما تم تركيب 5 قواعد خرسانية لتركيب الأكشاك، كما تم الانتهاء من تركيب 80 عامود جهد منخفض في المرحلة الأولى، و80 عامود عامود جهد منخفض في المرحلة الثانية،وفي المرحله الثالثة تم تركيب 36 عامود جهد منخفض من أصل 80 عامود ضمن خطة القرى الأكثر احتياجاَ لإنارة الشوارع والطرق بنجوع وعزب وحواجر قرية العديسات قبلي بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات.