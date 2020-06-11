مصطفى محمد عن حفل زفافه: "كله كان لابس كمامات.. وشلناها عشان الصور"

قال مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك، إن الصور المتداولة له على أساس أنها حفل زفاف له، كان "كتب كتاب" فقط وليس حفل زفاف، مشدداً على أن الجميع كان يرتدى الكمامات ولكن عند التصوير كانوا ينزعونها.

وتابع: "الصورة لازم تطلع حلوة، كنت حاطط معقمات برة وكل اللي داخل كتب الكتاب بيحط منها".

وأضاف محمد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حفل كتب الكتاب لم يشهد زحاما مطلقا كونه كان قاصرا على أهله وأهل زوجته، فقط، وتابع: "إلى جانب تلاتة أربعة من نادى الزمالك.. الجميع كان يرتدى الكمامة".