حفر بئر على عمق 1000متر يروي 900 فدان بسيوة

أعلن اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، حفر بئر عميق بمنطقة بني بير بسيوة على عمق 1000 متر لري 900 فدان بسيوة.

وتابع "الحصيوي"، يرافقه المهندس عصام عيد مدير تفتيش الرى بسيوة ورؤساء قرى المراقى وبهى الدين والإدارات المعنية بمجلس المدينة أعمال حفر البئر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المراكز والمدن بمحافظة مطروح.

وقال المهندس عصام عيد مدير إدارة تفتيش الرى بسيوة إنه حتى الآن حققنا حفر بعمق 560 مترا بعد الانتهاء من سد الشروخ التي كانت تعوق أعمال الحفر فى أبريل الماضى، وجار استئناف أعمال الحفر مباشرةً وستتم الأعمال حتى تحقيق عمق 1000 متر خلال شهر.

وأكد اللواء رئيس مدينة سيوة أن بئر بنى بير سيساهم بشكل كبير في ري مساحة تقدربـ3000 فدان ري تقليدي، و600 فدان ري مطور مما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأهالي المنطقة ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بواحة سيوة.