أستاذ بجامعة هارفاد: تطعيم كورونا سيكون موجودا في نهاية سبتمبر المقبل

أكد الدكتور أسامة حمدي الأستاذ بجامعة هارفارد، أن لقاح كورونا سيتم تداوله في نهاية سبتمبر الجاري وسيتوافر منه 2 مليار جرعة بسعر التكلفة لافتًا إلى أن التجارب السريرية في المرحلة الأخيرة وأن نتائجه مبشرة.

وأضاف خلال لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه خلال فصل الخريف سيكون التطعيم متوافرا لعدد ضخم وسيبدأ التطعيم للأطقم الطبية ومرضى السكر والقلب والذين يحصلون على أدوية مثبطة للمناعة ومرضى السرطان.

وشدد حمدي على أهمية التباعد الاجتماعي لعدم وصول الرذاذ الحامل للمرض من المريض عن طريق الكحة أو العطس أو الرذاذ العادي، ونصح المرضى بمتابعة الأعراض عبر تطبيق وزارة الصحة المختص "صحة مصر"، مؤكدًا أهمية الكمامة وأنها تحمي من خروج الرذاذ من المريض.

ووجه حمدي والذي شارك في وضع البرتوكول العلاجي في أمريكا بعض النصائح لمرضى السكري، مشيرًا إلى أن مريض السكري صاحب السكر المنتظم يمكن أن يصاب بالمرض بشكل عادي وأن الخوف من المضاعفات التي قد تحدث له خاصة لكبار السن من مرضى السكري.

وشدد حمدي على خطورة المرض على مرضى السكري، نظرًا لأنهم أقل مناعة وأيضًا كبار السن ومن زرعوا الكلى، مشددًا على ضرورة اتخاذهم الإجراءات الاحترازية كاملة وعدم الخروج من منازلهم.

وناشد حمدي مرضى السكر من النوع الاول "اللي سكرهم عالي ويعالجوا بالانسولين" مشيرًا أنهم في مرحلة خطورة عالية خاصة مرضى القلب وقصور الشريان التاجي.

ونصح حمدي مرضى السكر "اللي سكرهم غير منتظم على الاطلاق" بالمحافظة على نسبة السكر في الدم بمعدل جيد ومتابعة نسبة السكر واجراء التحاليل اللازمة باستمرار.

كما نصح بضرورة تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة في المنزل نصف ساعة يوميًا والحصول على فيتامينات ترفع المناعة وتقويها.