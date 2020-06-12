وزير الإعلام: فتح الطيران محسوم من بداية يوليو بشكل نهائي

رد أسامة هيكل وزير الإعلام، على سؤال طرحه عليه الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc masr، عن أن الطيران سيتم فتحه في شهر يوليو أم ما زال القرار قيد الدراسة.

وعلق هيكل، "لو قولنا أننا هنفتح في أول يوليو مبجيش يوم 30 يونيو وأقولك أنا فاتح من بكرة لأن بنحتاج حجز وأمور كثيرة، لأن الطيران عملية اقتصادية ومن الوارد عند الحجز أن تكون تكلفة الطائرة نفسها بها مشكلة لأنه من الممكن ميكونش في إقبال وبالتالي الدراسة تتم في إطار كل شيء".

وأضاف، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم عقد مجموعة من المؤتمرات الصحفية وتوضيح كافة الخطط، مشيراً إلى أنه سيتم فتح الطيران والسياحة من بداية يوليو وذلك بشكل نهائي، وأنه أثناء اجتماع مجلس الوزراء أمس تم إعطاء تأشيرات سياحية مجانا للمدن السياحية وبالتالي نشجع هذا الأمر لكي تعود الحياة لطبيعتها تدريجياً.

وتابع، أنه يتم دراسة الوضع الصحي الموجود حالياً الخاص بأزمة فيروس كورونا أول بأول، ويتم إعادة الدراسة كل فترة لأننا خطتنا قبل ذلك هو أن نبدأ الفتح بعد العيد ولكن لم يحدث ذلك بسبب تطور الأمور وزيادة أعداد الإصابات.