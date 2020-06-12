العليا للفيروسات: معدل حالات الإصابة بـ كورونا لم ينخفض حتى الآن

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في وزارة التعليم العالي، إنه لم يحدث استقرار بالنسبة لفيروس كورونا، وتتراوح أعداد الإصابات ما بين 1300 إلى 1400 ولم نصل إلى النقطة التي يبدأ بعدها الكيرف في النزول، لافتاً إلى أن أرقام الإصابات تعتمد على الأشخاص الذين تم عمل مسحة لهم بواسطة وزارة الصحة.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية MBC Masr، أن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة جداً في مواجهة الفيروس ولكن لا تصل كل الحالات لعمل مسحة، "لما بيكون في أعراض تنفسية المسحة من الممكن أن يظهر 30% سلبي، لذلك عندما يشك الأطباء في ذلك يقومون بعمل مسحة أخرى، ولكي يتم تحري الدقة يتم عمل تحاليل دم".

وتابع، أن معظم الأطباء لا يلجأوا لعمل مسحة طبية للمريض، ولكن يتم اللجوء لعمل التحاليل المعملية في الدم بعد أسبوع أو 10 أيام من اختفاء الأعراض، مشيراً إلى أن أي مجتمع يظهر عدد الإصابات الحقيقي لديه على حسب عدد المسحات التي يتم عملها للمواطنين في اليوم وأنه من الممكن أن يكون هناك من 5 إلى 7 أضعاف هذه الأرقام إذا تم عمل مسحة للجميع.