10 معلومات حول مدينة سيوة ومواجهتها كورونا

فى الوقت الذى تصدرت فيه بعض المحافظات ارتفاع نسبة الأعلى إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" جاءت مطروح ضمن المحافظات الأقل إصابة ومنها واحة سيوة.

وتعد سيوة من المدن الجاذبة للسياحة بجانب مدينة مرسى مطروح والتى يوجد بها اقتصاد قوى يعتمد على الزراعة والصناعة فى الأساس بجانب السياحة.

وتنشر "الوطن" 10 معلومات عن واحة سيوة وسكانها وكيفية مواجهتها لفيروس كورونا.

- تقع واحة سيوة جنوب مرسى مطروح بحوالى 320 كيلو مترا.

- يبلغ عدد سكانها حوالى 8000 نسمة.

- سكانها مزيج من الأمازيغ والبدو.

- مهنة السكان الأساسية الزراعة.

- تقع فى منخفض تحت سطح البحر بحوالى 18 مترا.

- يوجد بسيوة 5 مصانع مياه معدنية و7 مصانع تمور وزيت زيتون.

- تتمتع سيوة بإمكانات لا محدودة فى السياحة الترفيهية والأثرية والعلاجية والمؤتمرات.

- تتميز بوجود عيون المياه الطبيعية والبحيرات وتجذب المشاهير لها من ملوك ورؤساء وفنانين.

- منذ بداية جائحة كورونا تقوم فرق التطهير يوميا برش الشوارع وواجهات المحلات والمنازل فى الطرق وتعقيم جميع المصالح الحكومية.

- يلتزم المواطنون وأصحاب المحلات بمواعيد الحظر اليومى، خاصة مع توقف أنشطة السياحة تماما خلال الفترة الماضية.