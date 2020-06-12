"عبد الرازق": سرعة إنهاء تطوير الشواطئ وكورنيش مطروح طبقا للتوقيتات

نبه وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح على الشركات العاملة فى مشروعات فى المدينة من تطوير شواطىء وكورنيش، بسرعة إنجاز الأعمال مبكرا بزيادة معدلات العمل طبقا للمواصفات الهندسية وتحت اشراف مجلس المدينة فى رفع كفاءة الأرصفة ودهانات البلدورات والأعمدة وسور الكورنيش والحمامات بالتوازى مع مديرية الإسكان المشرفة على بعض أعمال التطوير لتصبح المدينة فى أبهى صورها طوال العام ولن تقتصر على فصل الصيف فقط.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بسرعة إنجاز الأعمال الجارية بكورنيش المدينة والشواطئ طبقا للتوقيتات المتفق عليها مع الشركات المنفذة.

وعقد عبد الرازق، أمس، اجتماعا مع الشركات العاملة بالمدينة فى أعمال الصيانة ورفع كفاءة كورنيش المدينة والشواطئ للوقوف على المعوقات التى تواجه العمل لضمان إنجاز جميع الأعمال. وقال إنه أحد أبناء المحافظة وشرف له خدمة أهل بلده ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن المدينة ، وبالتعاون مع أبناء مطروح المخلصين من أصحاب الشركات ستعود مدينتنا الواعدة لسابق عهدها بالشكل الحضارى والسياحى اللائق بها.

وأكد أنه يثق فى أبناء مطروح المحبين لبلدهم بسرعة إنتهاء الأعمال فى التوقيتات المتفق عليها بالشواطئ والكورنيش لتكون المدينة على إستعداد فى أى وقت لإستقبال ضيوفها ومحبيها فور صدور قرارات مجلس الوزراء بفتح الشواطئ بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.