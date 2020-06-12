"الصحة": 70% نسبة شفاء مصابي كورونا في المنازل والمدن الجامعية والفنادق

أكد الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، أن معدلات الشفاء في العزل المنزلي على مستوى العالم أعلى من المستشفيات، ومصابي الأعراض البسيطة يعزلون منزليًا وتتم متابعتهم، والمستشفى نفسه قد يكون مصدرًا للعدوى، كما أن الحالة النفسية تؤثر أيضًا على الشفاء من المرض.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "في نزل شباب وبعض الفنادق والمدن الجامعية لاستقبال حالات العزل المنزلي، واستقبلت حتى الآن 8733 حالة، هناك من اتجه إليها مباشرة، وهناك من اتجه ليستكمل فترة النقاهة بعد الحصول على العلاج في المستشفى، وهذه التجربة أثبتت نجاحا كبيرًا، وحتى الآن 6211 مريضًا منهم شفيوا ونسبة الشفاء بلغت 70%".

وتابع: "منظمة الصحة العالمية قالت الأسبوع الماضي، إن تحليل pcr السالب ليس مقياسًا على الشفاء، والشفاء يحدد بـ3 أيام دون أعراض، خاصة الأعراض التنفسية ودرجة الحرارة و10 أيام من تاريخ أول مسحة إيجابية".