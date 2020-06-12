الصحة: 30% من وفيات كورونا بمصر حدثت أثناء نقل المريض إلى المستشفى

قال دكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن مريض كورونا المصاب بالأعراض يجب أن يتوجه إلى المستشفيات لكي يكشف مبكرًا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "30% من وفيات كورونا بمصر، حدثت أثناء نقل المريض إلى المستشفى أو داخل الطوارئ، وهناك حالات كان تحليل pcr الخاص بها إيجابيا بعد الوفاة".

وتابع: "رجاء اللي معندهوش أعراض ميجيش المستشفى، واللي عنده أعراض يشرفنا من غير باقي الأسرة، وفي قرار إن مفيش أي مريض هيدخل المستشفيات معه أي مرافق إلا كبار السن أو الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأردف، أن هناك 30 مستشفى تستقبل مشتبهي كورونا وبعض المواطنين مازال عندهم اعتقاد إنهم يروحوا مستشفيات الصدر والحميات: "إحنا فتحنا 320 مستشفى على مستوى الجمهورية، والتعامل مع مرضى كورونا لجميع المواطنين والأجانب مجانا".

وواصل: "حتى هذه اللحظة مستشفياتنا مستوعبة الحالات المتوسطة والشديدة، والدولة المصرية كلها مشاركة في مكافحة هذا الوباء، والقيادة السياسية سخرت كل إمكانيات الوزارات لهذا الأمر، والمستشفيات الجامعية في مصر، حتى هذه اللحظة لم يتم استهلاك إلا جزء ضئيل جدًا من أسرَّتها، وعدد أسرَّتها يكاد يكون مقاربًا لعدد أسرَّة وزارة الصحة".